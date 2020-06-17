شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الجبلاية بإعلان جدول الدوري وتطبيقه مهما كانت الاعتراضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مسئولى اتحاد الكرة بإعلان جدول المباريات المتبقية لمسابقة الدورى العام وتطبيقه مهما كانت الاعتراضات، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "اتحاد الكرة لازم يحط جدول الدورى ويعلنه على طول، والأهم يطبقه دون النظر لأى اعتراضات، ابعت الجدول للأمن حتى تحصل على الموافقات وتبدأ تنفيذ توجيهات الدولة بعودة النشاط الكروى".

وأضاف شوبير، "بسمع الناس بتقول الأهلى انتصر على الزمالك فى معركة عودة الدورى، الأهلى لم ينتصر إيه علاقة معارك الأهلى والزمالك بقضية تخص الدولة، معرفش الناس حولوا الأمر لصراعات شخصية ليه، بشوف تصريحات وعكسها بمنتهى الغرابة، فى ناس بتقول عايزين 3 شهور فترة إعداد للدورى، مش عارف نرد نقول ايه".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، متحمسة لاستئناف مسابقة الدورى العام فى 25 يوليو المقبل وفقاً للقرار الذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على أن تعود الأندية إلى التدريبات فى 20 يونيو الجارى استعداداً لاستئناف المسابقات.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعى على إذاعة أون سبورت: لا أعتقد أن اللجنة الخماسية غير متحمسة لعودة الدورى، على العكس تماماً هناك استعدادات لاستئناف المسابقة.

واستطرد أحمد شوبير: وزير الرياضة أعلن قرار عودة الدورى والجناينى أضاف فقط "هنمد أسبوع عن 25 يوليو مقالش أكتر من كدا".

Advertisements

وفى ذات السياق قال شوبير إنه لا يلعب دور المحامى المدافع عن حقوق القلعة الحمراء، فى قضية عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، وذلك بعد تأييده لقرار استئناف المسابقات، والذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس، حيث تعود الأندية إلى التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، على أن تستكمل المسابقات بداية من 25 يوليو المقبل.

وقال شوبير إن الأهلى لديه 41 دورى وبمقدوره الدفاع عن نفسه لا يحتاج محامى، أو مجاملات "زى ما فى مدرب قال كدا إمبارح".

وأضاف نجم الأهلى السابق: فى موقفين أتذكرهم وقت الثورة عندما كان الزمالك متصدر الدورى والأهلى فى المركز الثانى ورغم ذلك الأهلى ساند الزمالك فى مطالبه بعودة الدورى.

واستطرد: الموقف الثانى كان وقت الدفاع الجوى وكان الزمالك متصدر والأهلى حارب لعودة الدورى وتوج الزمالك بطلا، الأهلى "مزعلش" ولم يقم بدعوة الأندية الرافضة لمحاربة قرار الدولة.

واسترسل شوبير: لا أفهم لماذا تتحدى الناس إرادة دولة بهذا الشكل، الناس اللى مش عايزة الدورى إما خائفة من هبوط أو لا تريد دفع مستحقات اللاعيبن.