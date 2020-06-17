شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: ملتزمون بقرار غالبية الأندية.. وأرواح اللاعبين أهم من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، اندهاشه من إعلان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية ووزارة الرياضة استئناف مسابقة الدورى يوم 25 يوليو دون الرجوع للأندية، وقال عثمان فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش، "ملتزمون بقرار معظم فرق الدورى برفض استئناف المسابقة، حفاظا على الأرواح فى ظل جائحة فيروس كورونا التى أودت بحياة عدد كبير من البشر حول العالم".

وأضاف رئيس النادى الإسماعيلى :" اللجنة الخماسية بلا أى مقدمات دعت إلى اجتماع مع الأندية لمناقشة عدد من الأمور حول المسابقة المحلية قبل أن نفاجأ بقرار بتقسيم الأندية لثلاث مجموعات، وهو أمر مستغرب ولا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لفرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة".

وشدد عثمان على أنه "كان يجب على المسئولين الرجوع للأندية قبل إعلان وزير الرياضة واللجنة الخماسية موعد استئناف الدورى، الأندية دون أدنى شك لا يمكنها تحمل مسئولية إصابة أى لاعب وإدارى أو من العاملين ".

وتابع، "كما يجب على صاحب تلك القرارات تحمل قيمة النفقات التى تتكلفها التدابير الاحترازية، فالأندية لديها التزامات ولديها مستحقات متأخرة لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم والشركات الراعية".

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ووجه عثمان تساؤلا "ماذا لو أصيب لاعب أجنبى محترف وتقدم بشكوى ضد النادى لدى الفيفا؟ فالقانون شدد على ضرورة توفير حماية اللاعبين حال وجود جائحة مثل التى نحن نعانى منها حاليا".

وأضاف، "بصفتى رئيس نادٍ تم اختياره من قبل الجمعية العمومية مسؤول عما قد يحدث لأى من أفراد النادى، لذلك لا يمكن المجازفة بحياة هؤلاء فى ظل تزايد الوفيات والإصابات وبناء على ذلك نتمسك بعدم استئناف المسابقة حفاظا على الأرواح وخوفا من الأضرار التى يمكن أن تلحق بهم وبعائلاتهم".

وأنهى رئيس الإسماعيلى حديثه قائلا، "اللاعبون الأجانب خارج مصر حاليا وسط تعليق رحلات الطيران، ونجهل موعد استئناف الرحلات، وبفرض عودتهم سيخضعون لحجر صحى قرابة الأسبوعين، لذلك سيحتاجون لوقت إضافى قبل عودتهم لصفوف فرقهم، ولذلك فقد قررنا اتخاذ كافة السبل التى من شأنها دفع الضرر عن اللاعبين وكل أفراد المنظومة مع انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الأندية".

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.