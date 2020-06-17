قصة هدف .. أحمد الكأس يصعد بالفراعنة لدور الثمانية فى بطولة أفريقيا 96

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهدف لا ينسى استطاع أحمد الكأس نجم المنتخب الوطنى فى حقبة التسعينيات ، من إحراز هدف مؤثر فى جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية عام 1996التى كانت مقامة فى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا فى الجولة الثالثة للمجموعة ليصعد الفراعنة بهذا الهدف لدور الثمانية من البطولة .
مثل مصر في المباراة : نادر السيد وياسر رضوان وهاني رمزي ومدحت عبد الهادي وسمير كمونة وحازم إمام " أحمدكشري " وإسماعيل يوسف وهادي خشبة وعبد الستار صبري وعلى ماهر " محمد كمونة " وأحمد الكأس " فوزي جمال " .
دخل المنتخب الوطنى تلك المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط للعبور للدور الثانى ، بينما كان منتخب الاولاد حقق العلامة الكاملة فى مباراتيه السابقتين بست نقاط ، وهو ما تحقق بالفعل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن لياسر رضوان احرزها أحمد الكأس ويحافظ بعدها المنتخب على النتيجة تحت قيادة فنية للهولندى رود كرول .
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