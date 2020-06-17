شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أحمد الكأس يصعد بالفراعنة لدور الثمانية فى بطولة أفريقيا 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهدف لا ينسى استطاع أحمد الكأس نجم المنتخب الوطنى فى حقبة التسعينيات ، من إحراز هدف مؤثر فى جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية عام 1996التى كانت مقامة فى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا فى الجولة الثالثة للمجموعة ليصعد الفراعنة بهذا الهدف لدور الثمانية من البطولة .

مثل مصر في المباراة : نادر السيد وياسر رضوان وهاني رمزي ومدحت عبد الهادي وسمير كمونة وحازم إمام " أحمدكشري " وإسماعيل يوسف وهادي خشبة وعبد الستار صبري وعلى ماهر " محمد كمونة " وأحمد الكأس " فوزي جمال " .

دخل المنتخب الوطنى تلك المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط للعبور للدور الثانى ، بينما كان منتخب الاولاد حقق العلامة الكاملة فى مباراتيه السابقتين بست نقاط ، وهو ما تحقق بالفعل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن لياسر رضوان احرزها أحمد الكأس ويحافظ بعدها المنتخب على النتيجة تحت قيادة فنية للهولندى رود كرول .