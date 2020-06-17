بيراميدز يقترب من التعاقد مع لاعب الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية تونسية، أن ظهير أيمن الترجي إيهاب المباركي اقترب من الرحيل عن فريق "باب سويقة" والاتجاه إلى مسابقة دوري We المصري في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "الصباح" التونسية، أن إيهاب المباركي اقترب من الرحيل لمصر واللعب في صفوف بيراميدز، الذي عبّر عن رغبته في الاستفادة من خدمات اللاعب.
وتأتي خطوة بيراميدز في ظل عدم توصل المباركي لأي اتفاق مع الترجي على تجديد العقد والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ويُعد المباركي أحد الأعمدة الأساسية في صفوف فريق "الدم والذهب" خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 17 مباراة خلال هذا الموسم سجل من خلالها هدفًا وصنع هدفين.
جدير بالذكر أن بيراميدز بدأ في تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد بعد الحصول على خدمات ظهير الأهلي أحمد فتحي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.
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