بالمواعيد والقنوات.. قمة بالبريميرليج ونهائي إيطالي بين مباريات الأربعاء الحافل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

بعد فترة توقف طويلة، عادت المسابقات المحلية الأوروبية للاستئناف تباعًا وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ليشهد اليوم الأربعاء عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

عدد كبير من المواجهات الهامة تقام مساء الأربعاء في أربعة مسابقات محلية بإنجلترا، إيطاليا، أسبانيا وألمانيا، ولعل أبرزها اللقاء القوي بين مانشستر سيتي وأرسنال في بريميرليج.

الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي سيكون لهما دورًا في قص شريط عودة بريميرليج بتواجدهما مع أستون فيلا في أول لقاء يقام بعد التوقف الطويل أمام شيفيلد يونايتد.

ويرصد الخليج 365 أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

07:00م - أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد - قناة بي إن سبورتس 1

09:45م - مانشستر سيتي ضد أرسنال - قناة بي إن سبورتس 1

كأس إيطاليا (المباراة النهائية)

Advertisements

09:00 - نابولي ضد يوفنتوس - ليبيا الرياضية

الدوري الإسباني

07:30م - إيبار ضد أتلتيك بلباو - بي إن سبورتس 3

07:30م - بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - بي إن سبورتس 4

10:00م أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد - بي إن سبورتس 3

الدوري الألماني

06:30م - فرانكفورت ضد شالكة - بي إن سبورتس 5

08:30 - بروسيا دورتموند ضد ماينز - بي إن سبورتس 5

08:30 - باير ليفركوزن ضد كولن - بي إن سبورتس 6