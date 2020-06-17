حوار الخليج 365.. توماس جرونيمارك و "اللغز وراء 18 حلاً جديدًا لكلوب في الملعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول أن الدنماركي توماس جرونيمارك، الذي يعمل بجهازه الفني كمدرب فقط لرميات التماس أوجد 18 حلًا مميزًا في التعامل مع رميات التماس للاعبي الريدز منذ انضمامه.

يلاكورة أجرى حوارًا مطولاً مع توماس جرونيمارك، مطلع مارس الماضي، للتعرف عن قرب على طبيعة عمله وهل يستخدم محمد صلاح، محترفنا في ليفربول في خططه بالملعب وكيف يتعامل معه يورجن كلوب وطريقة تدريبه للاعبين وغيرها من الأمور.. وإليكم نص الأسئلة:

أهلاً بك توماس.. لو أردنا تعريف القراء أكثر بك ماذا يمكنا أن نقول؟

أنا مدرب رميات تماس وكذلك مؤلف كتاب " Lazy energy" ومُتحدث تحفيزي للعديد من الشركات حول العالم.

أخبرنا عن رحلتك مع كرة القدم والرياضة عامة؟

كنت ألعب كرة القدم صغيراً في دوريات الناشئين حتى منتصف التسعينيات وكنت في بعثة الدنمارك لألعاب القوى والعدو (الجري) مسافة 100 و 200 متر ولمسافة 400 في البطولة الدنماركية وكذلك البطولات الأوروبية خلال أعوام 2000، 2002 و2006 مع المنتخب الدنماركي.

كيف كانت بدايتك في مجال التدريب وبالتحديد كمتخصص في رميات التماس؟

كنت أبحث في عام 2004 عن كتاب في المكتبة المحلية بالدنمارك عن رميات التماس ولكن على الرغم من الكتب قررت البدء في الدراسة الخاصة بي عن الأمر، وفي هذا العام أصبح لدي أول فريق للتدريب في الدنمارك ويدعى "فيبو"، ثم أصحبت مدربًا متخصصًا في مجال رميات التمارس لعدد من الأندية المحترفة في الدنمارك وعدد من الأندية حول العالم وبالطبع حتى جاءت النقلة الأكبر بانضمامي لفريق ليفربول في يوليو.

ماهي الأندية التي دربتها وكيف كان يتم التنسيق بينك وبين المديرين الفنيين؟

أعمل لصالح 6 فرق محترفة مختلفة مثل ليفربول في انجلترا، لايبزج في ألمانيا، أياكس في هولندا، جنت في بلجيكا، ميتييلاند في الدنمارك وأتلانتا في الدوري الأمريكي وأقدم دورات تدريبات فسافرت كثيراً خلال العام الحالي بين أوروبا وآسيا.

التنسيق بين عملي في الجهاز الفني مع المدربين يتم وفقاً لاتفاقنا في العقد واتفاق المدير الفني ومساعدينه معي وغالباً ما أتواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني أو التليفون وغيرها من الوسائل ومع ليفربول قضيت معهم الأسابيع التحضيرية للموسمين الماضيين.

أخبرنا على ردود الفعل التي كانت تصلك؟

في عام 2014 كنت مدرب رميات التماس الوحيد في العالم العديد من الناس كان يضحكون ويقولون أنني مجنوناً لأتخصص في مجال رميات التماس ولكن عام عن الأخر اكتسبت التقدير بعدما أثبت فاعلية مدرب رميات التماس والنتائج الجيدة التي تحققت مع الأندية التي عملت بها وبالطبع أفضل دليل لذلك انضمامي للجهاز الفني لليفربول فيسجل الفريق الكثير من الأهداف من رميات تماس وفزنا بدوري الأبطال ونقترب من الفوز بالدوري في الموسم الحالي.

كيف جاء انضمامك لليفربول وكيف كنت ترى الأمر وما تقيمك لتجربتك الآن؟

في يوليو 2018 اتصل بي يورجن كلوب نفسه لذا أنا فخور جداً لأني دائماً كان حلمي التدريب في الدوري الإنجليزي وبالتجديد في نادي مثل ليفربول.

أقيّم الوقت الذي أمضي مع ليفربول بأنه حقاً جيد لأنني نُسجل العديد من الأهداف بعد رميات التماس ففي الموسم الحالي 2019/2020 سجلنا 30 هدفاً وكان ليفربول قبل انضمامي لصفوفه على سبيل المثال في موسم 2017/2018 كان 18 من 20 نادياً بالدوري الإنجليزي في استغلال رميات التماس في الملعب ولكن في الموسم الماضي 2018/2019 ـ الأول لي مع الفريق ـ أصبحنا رقم في الدوري الإنجليزي في صناعة الفرص من رميات التماس فالأمر بسيطاً في الطبيعي تحصل على 40 أو 60 رمية تماس في المباراة وهذا شيء كبير في كرة القدم.

ما الذي يُميز يورجن كلوب من وجهة نظرك؟

كلوب رجل جيد ومدرب موهوب وأحد أفضل المدربين في العالم وكذلك هو عطوف ومساعد لنا جميعاً ويستمع لنا فلايقول أن الأفضل في كل شيء بالعكس يستمع للأشخاص الذي يعلمون أكثر منه لذلك السبب طلبني لأنه ليس جيد في تدريبات رميات التماس.

في أحد تصريحات كلوب عنك قال أنك أوجدت 18 طريقة لعب مختلفة.. فماذا كان يقصد؟

يقصد أننا لدينا العديد من الطرق المختلفة للعب رميات التماس ولدي تعليمات محددة لكل لاعب وكذلك يستخدم اللاعبون إبداعهم لذلك لدينا ملايين الحلول وفي كل مرة نحاول فعل شيء جديد منها.

كيف تدرب اللاعبون على رميات التماس؟

معظم الوقت أدرب جميع اللاعبين لأن رميات التماس تكون من أمكان مختلفة بالملعب وأعمل على الرميات السريعة الطويلة الذكية، الأمر كيف تحافظ على الكرة بعد رمية التماس، وكيف نستطيع إيجاد مساحة بين بعضنا البعض.

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لذا معظم الوقت أدرب جميع اللاعبين في ليفربول باستثناء حراس المرمى كما أدرب فقط "اللاعبون في مركز الظهير الأيمن والأيسر" على تكنيك معين وهكذا ولكن معظم الوقت الفريق كل لأن كل لاعب لابد أن يعرف ماذا يجب أن يفعل حين نحصل على رمية تماس وهذا مهم جداً إذا أردت أن تكون جيداً في رميات التماس.

من هم اللاعبون المميزون في رميات التماس في ليفربول؟

أفضل لاعبيين اثنين في العالم بالنسبة لي ترنت ألكساندر-أرنولد واندرو روبرتسون من ليفربول لأنهما بالفعل جيدين في معرفة متى يلعبان رمية التماس بسرعة ومتى ينتظران ويكونا صبوران ولكنهما أيضاً جيدان بالفعل في الدقة ورؤية المساحات التي أنشأناها لذا حتى الآن ما أفضل لاعبين في رميات التماس بالنسبة لي في الوقت الحالي.

كيف تستعد لكل مباراة؟

أعد مقطع فيديو تحليل لكل مبارايات لليفربول قبل كل لقاء أن نخوضه، الفريق والمدير الفني واللاعبين يعرفون ماذا سيفعلون في كل مباراة لأننا في مستوى منافسة عالِ في ليفربول واللاعبون يركزون جيداً في كل مباراة.

هل تبني رميات التماس على لاعب معين نرى محمد صلاح يظهر كمستقبل للكثير منها؟

بعض الأوقات تكون هناك تعليمات معينة لصلاح في أوقات أخرى لفيرمينو وهندرسون لكل لاعب لديه أشياء محددة يجيدها ونستخدمها نحن لذا نحن ليس فقط مجرد لاعب بالطبع نستخدم صلاح كثيراً هو لاعب جيد جداً ولكن كل اللاعبين يعلمون ماذا سيفعلون حين يكون لدينا رمية تماس.

أعلم أن عقدك مع ليفربول ليس دائم.. فكيف تؤدي عملك؟

أعمل في ليفربول منذ موسمين وأتمنى أن استمر لموسم آخر تواجدت معهم في فترات الإعداد ولا أتواجد بالطبع في كل المباريات من الملعب ولكن أحللها جميعاً عبر الفيديو.

ماهي المباراة التي شعرتك بعدها أنك أديت عملاً عظيماً وكانت رميات التماس مؤثرة حقاً؟

أستطيع أن أقول أن معظم مباريات ليفربول خلال الموسمين الماضيين كانوا كذلك وهناك أهداف سُجلت بعد رميات التماس مثل هدف الفوز ضد ولفرهامبتون وهدف الفوز أممام توتنهام في الموسم الحالي ولكننا نفعل الكثير من الأشياء التي لا يراها الناس ولكنها تكون مؤثرة جداً في المباراة.

كيف رأيت انتقاد آندي غراي لك خلال تواجده بالإستديو التحليلي لأحد المباريات؟

لأكون أميناً لم أهتم لأنني أرى أن النقد يكون جيداً إذا جاء من شخص مهتم أو يعلم كثيراً عن الشيء الذي تتحدث عنه، فبخصوص آندري غراي هو لا يعلم أي شيء عن رميات التماس وهذا ظهر في إجابته، وأحظى بالدعم من مختلف أنحاء العالم من المعجبين، المديرين، المدربين، المحليين لذلك لا أهتم بنقد آندي جراي لي فلقد أثبت أهمية الآمر من خلال النتائج ليس فقط في ليفربول بل بجميع الأندية التي عملت بها.

كيف دخلت موسوعة جينيس كصاحب أطول رمية تماس؟

بعد محاولات في 2010 حطمت الرقم العالمي، برمية تماس من 51.33 متر كان أمر رائع في مسيرتي، ومنحتني الكثير من القصص الجيدة، وكانت الناس تسأل كثيرا، وكنت أتلقي كلاما رائعا بخصوص كسر الرقم العالمي.

هل ترى أن عملك في ليفربول فتح الباب للراغبين في العمل بالمهنة ذاتها في الأندية الكبرى؟

نعم ربما، من الصعب أن تكون مدرباً لرميات التماس، فلدي خبرة 6 سنوات كمدرب لرميات التماس وكنت أعمل كل يوم، أعتقد أنه لن يكون هناك الكثير من مدربين رميات تماس في السنوات القليلة المقبلة، لكن عندما أنشر الكتاب الِذي ألفته " long, fast, clever throw in" الذي أضع فيه الكثير من المعرفة التي لدي سيهتم الكثيرين بالأمر، وبمجرد أن أقوم بنشره سيفتح الآفاق، ليس فقط لأن يتواجد مدربي لرميات التماس جدد، ولكن أيضا لملايين المدربين حول العالم من أجل تعلم كيف تمرن لاعبيها على رميات التماس، لهذا أن أتطلع حقيقة لنشر كتابي عن رميات التماس في المستقبل .

وكما أخبرت لاعبي ليفربول في أول جلسة تدريبية أن هناك مابين 40 إلى 60 رمية تماس في كل مباراة معظم الفرق تستحوذ على أقل من 50% من الكرات حين تُلعب رمية التماس تحت ضغط وتم لعبها بذكاء لذا سماعك لهذه الأرقام يجعلك تقول أنك ستكون غبياً إذا لم يكن هناك تدريبات لرميات التماس وهذا ما أخبره للأندية التي انضم لها.

أخبرنا عن علاقتك بلاعبي ليفربول وكيف يروّن تدريباتك لهم؟

اللاعبون أحفزهم للتطور لأنك تريد أن نكون الفريق الأفضل لتفوز بالمباريات وتمتلك الأماكن الجيدة في الملعب وأعتقد أن اللاعبين حقاّ يتحفزون من تدريباتي لرميات التماس.

هل ترى أن القواعد العلمية يُمكنها مساعدة اللاعبين في الملعب؟

نعم العلم يمكنه مساعدة اللاعبين فكلما عرفت أكثر كلما تطورت وبالطبع يجب علينا استخدامه في التدريبات، كما البيانات التي تحمل الكثير من الإبحاث يمكنها استخدماها لنكون لاعبين ومدربين أفضل.

وأخيراً.. هل لديك رسالة للعاملين في مجال الرياضة بمصر والوطن العربي؟

نعم أريد أن أقول أنني أتمنى أن أٌلهم المصريين والعرب إذا أراد التواصل معي فيمكنهم عن طريقلينك إن، تويتر، فيسبوك، انستغرام أو صفحة ""The throw in coach على فيسبوك وسأنشر كتابي ربما بعد عام أو ثلاثة وأتمنى أن يكون ذلك فعلاً مُلهماً لكل المدربين واللاعبين وبالطبع لـ "الفانز الخاص بي" من مصر والوطن العربي والعالم أجمع.