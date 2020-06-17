رياضة | يورجن كلوب يدعم دفاع ليفربول بنجم عربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يدعم دفاع ليفربول بنجم عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط الدفاع بلاعب عربي وهو زهير فضال نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني الذي يسعى إلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل المتوقع للكرواتي ديان لوفرين في نهاية الموسم.

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وكشف موقع "ليفربول إيكو" عن أن ريال بيتيس لن يقف أمام الصفقة لكن وفق شروط محددة حيث قال الموقع: "لن تمانع إدارة ريال بيتيس في بيع زهير فضال بشرط عدم الخسارة المالية في الصفقة، حيث انتقل اللاعب إلى صفوف النادي الأندلسي في صيف 2017 من آلافيس الإسباني مقابل 2.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي إلى صيف 2021، وبالتالي فإن أفضل فرصة لبيع اللاعب ستكون في الميركاتو الصيفي حتى لا يصبح لاعبًا حرًا بعد عام من الآن".

وأضاف الموقع: "زهير فضال المغربي البالغ من العمر 30 عامًا، يستطيع تعويض رحيل لوفرين بنهاية الموسم الحالي إلى يوفنتوس الإيطالي على أغلب الظن بالإضافة إلى كونه صفقة اقتصادية مثالية، لأن سعره حاليًا يصل إلى 4 ملايين يورو فقط".