رياضة | أزمة نارية تشعل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة نارية تشعل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد الإسباني نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما أدى فيروس كورونا إلى خسائر فادحة في خزينة النادي.
وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن زيدان لا يزال مصر على التعاقد مع بول بوجبا نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يواجه صعوبات كبيرة في تدبير الراتب السنوي للاعب والذي يبلغ 17 مليون يورو.
وشددت الصحيفة على أن زيدان يؤمن بفكرة جلب بوجبا إلى سانتياجو برنابيو واللاعب نفسه يريد الانضمام إلى ريال مدريد كما أن مانشستر يونايتد لن يمانع في رحيله خلال الميركاتو الصيفي لكن الأزمة الحقيقية في صعوبة تدبير الراتب السنوي للاعب.