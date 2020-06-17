رياضة | الأهلي يكشف عن الموقف النهائي من رحيل عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن الموقف النهائي من رحيل عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة النادي الأهلي، عن موقفها من رحيل عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار لصفوف طلائع الجيش.

ورحب النادي الأهلي برحيل عمار حمدي على سبيل الإعارة في الصيف، مشددا على رفضهم عروض شراء اللاعب بصورة نهائية.

وكان عمار حمدي قد أعلن عن رغبته في تجديد إعارته حتى يحظى بفرصة للمشاركة خارج الأهلي لضمان التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو، التى كانت من المقرر أن تقام في يونيو الجارى، قبل أن يتم تأجيلها عاماً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ويسعى عدد من أندية الدوري المصري للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم، يأتي في مقدمتهم ناديا الإسماعيلي وبيراميدز.

ويعد عمار حمدي أحد أهم العناصر التي لمعت مؤخرا، بعدما قدم آداء مشرف أثناء مشاركته مع فراعنة الأولمبى فى أمم أفريقيا، إلى جانب ظهوره بشكل جيد مع الطلائع شارك عمار رغم خوضه 3 مباريات فقط، ولم تتح له الفرصة للاحراز أوصناعة الأهداف.

فيما خاض عمار حمدي 18 مباراة مع فريق النصر السعودي قبل انضمامه للقلعة الحمراء، سجل خلالهم هدفا وصنع أخر، بينما شارك مع الأهلى في مباراة واحدة، وبم يحرز أي أهداف.