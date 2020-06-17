شكرا لقرائتكم 3 نجوم اقتحموا الساحرة المستديرة من بوابة الألعاب الشهيدة.. الخطيب ورفع الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعد حياة مشاهير كرة القدم من أهم الأشياء التى يسعى لمعرفتها الجماهير وما مروا من تجارب قبل اقتحام كرة القدم، وهناك أكثر من لاعب دخل عالم الساحرة المستديرة من بوابة الألعاب الشهيدة التى رسمت خريطة تألقهم فى الملاعب المصرية بقصص مثيرة.

ونستعرض أبرز 3 نجوم اقتحموا المستطيل الأخضر عبر الألعاب الشهيدة..

*محمود الخطيب ورفع الاثقال

منذ مرحلة الطفولة تمنى محمود الخطيب أسطورة الأهلى أن يكون لاعباً برياضة رفع الأثقال، حيث بدأ فى السادسة من عمره رفع الأشياء ثقيلة الوزن فى المنزل، سعياً لتجهيز نفسه لاعباً لهذه الرياضة التى أحبها حباً جماً.

تحول حبه إلى الساحرة المستديرة مع اقترابه من بلوغه عامه الثامن، فكان يداعب “غطاء زجاجات المياه الغازية” أثناء ذهابه وعودته لمدرسة محمود خاطر، التى كان والده يعمل وكيلا بها، حيث لم يكن والد “الخطيب” من أنصار لعبة كرة القدم، إلا أنه ساند نجله الصغير وبدأ بالاهتمام بموهبته التى اكتشفها ناظر المدرسة “محمود ناظر” وقام بضمه لفريق مدرسة الكرة.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلى على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخى لبطولات الأندية الأفريقية فى الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبى الكونغولي، مابى مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

ونجح "بيبو" فى نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغانى أوبوكو نيتى الذى قاد فريقه أشانتى كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال فى ذلك العام.

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*سعد سمير وألعاب القوى

سرد سعد سمير مدافع الأهلى ومنتخب مصر بداياته فى عالم الرياضة وممارسته لعبة كرة القدم بجوار لعبة العاب القوى والصعاب التى واجهته مشيراً إلى انه اضطر إلى ممارسة رياضة ألعاب القوى فى السر لأنه من مواليد مدينة بنها وانتقل إلى القاهرة لممارسة كرة القدم فى مدرسة الموهوبين وهو ما وفر له مكان للإقامة فى القاهرة.

مدافع الأهلى اشار إلى انه مارس رياضة العاب القوى ولم يخبر اى فرد خشية أن يفقد مكان الإقامة الذى توفره مدرسة الموهوبين ولم يعلن عن الأمر الا بعد انضمامه لمنتخب الناشئين وحينها حسم امره.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام فى 2014، 2016، 2017، 2018، و2019 وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2014، وكأس السوبر 2015، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

*محمد بسام

وعلى نفس الوتيرة كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر أنه بدأ حياته لاعباً فى كرة السلة بالصدفة حينما ذهب لإختبارات الناشئين فى الشرقية للدخان ولكنه تحول لكرة السلة بناء على نصيحة أحد المدربين إستغلالا لطوله قبل أن يعود للساحرة المستديرة.