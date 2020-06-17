شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض تهديد الأندية وتؤكد: هدفنا حل مشكلات عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من نادٍ بالدورى الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدورى العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التى تتم حاليا مع الاندية هدفها مناقشة أى مشكلات تواجه الأندية من اجل عودة الحياة للنشاط الرياضى، وفى حالة تعنت الاندية وإصرارها على عدم خوض مباريات الدورى سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

وتعقد اللجنة الخماسية اجتماعا اليوم مع 6 أندية جديدة بالدورى الممتاز على رأسها نادى الزمالك، بجانب أندية المجموعة الثانية بالقسم الثانى لمناقشة الاستعدادات لاستئناف النشاط الرياضى والمشكلات التى تواجه الأندية حتى يتم حلها.

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حددت الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها إلى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة على عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدى أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم أن تكلفة تعقيم كل نادى شهريا تصل إلى 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.