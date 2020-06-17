مرتضى منصور يسخر من الأهلي: إنذار تركي آل شيخ لمجلس الخطيب أشبه بإنذار الطاعة

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على موقف مسئولي الأهلي في أزمتهم مع تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد أن قرر الأخير التقدم بإنذار على يد محضر إلى رئيس النادي الأحمر محمود الخطيب.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال حديثه لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدم عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: “إنذار تركي آل شيخ للأهلي، أشبه بإنذار الطاعة، والخطيب أساء لكل المصريين وليس للأهلي فقط، ورغم أن تركي آل شيخ هو من تقدم بالإنذار، إلا أن مسئولي الأهلي قاموا بشكوتي ولا أعرف ما هو السبب”.

وشدد: “الفيديو الذي تحدثت عنه من قبل سيسجل أكبر نسبة مشاهدة عبر التاريخ، وتأخير نشره بسبب حرصي على جمع بعض المستندات الأخرى التي سأدعم بها الفيديو بصفتي رجل مستندات”.

يذكر أن مرتضى منصور أبدى اعتراضه على القرار الذي كان أعلنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، بخصوص استئناف بطولة الدوري من جديد للنسخة الحالية خلال شهر يوليو المقبل.