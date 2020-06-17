بطل العالم في سباق 100 يواجه الايقاف لعدم احترام قوانين المنشطات

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لوس انجليس: يواجه بطل العالم الحالي في سباق 100 م العداء الاميركي كريستيان كولمان خطر الايقاف، بعد كشفه الثلاثاء تخلفه عن احترام قوانين المنشطات في ديسمبر الماضي.
كولمان الذي نجا العام الماضي من الايقاف لمخالفته قوانين مكافحة المنشطات في ما يتعلق بمكان تواجده ثلاث مرات في 2018 و2019، كشف عبر موقع تويتر تفاصيل حول تخلفه عن آخر اختبار.
قال كولمان انه اعترض دون جدوى على حكم لوحدة النزاهة لالعاب القوى بانه تخلف عن اختبار في ديسمبر 2019 "والآن قد يؤدي هذا الامر الى ايقافي جراء غيابات أخرى حدثت قبل أكثر من عام".
ويخضع رياضيو النخبة في جميع رياضات العاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجئ عن المنشطات.
واذا تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين. ورافق بيان كولمان على تويتر نسخة من الاخطار الرسمي لوحدة النزاهة حول تغيبه عن تلبية شروط الاختبارات.
وبحال تأكيد العقوبة، يواجه كوامن خطر الغياب عن الالعاب الاولمبية الصيفية التي تأجلت الى الصيف المقبل في طوكيو بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونجا كولمان (24 عاما) من الايقاف قبل بطولة العالم الاخيرة المقامة في الدوحة، بعد تغيبه عن الخضوع لثلاثة اختبارات في فترة 12 شهرا. وحدثت المخالفات في 6 يونيو 2018، 16 يناير 2019 و26 ابريل 2019.
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