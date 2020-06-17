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اتحاد الكرة يطبق لائحة الانسحاب علي الأندية الرافضة لقرار عودة الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير ، و أوضح مسئولو  اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من اجل عودة الحياة للنشاط الرياضي ، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها علي عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

وتعقد اللجنة الخماسية اجتماعا اليوم مع 6 أندية جديدة بالدوري الممتاز علي رأسها نادي الزمالك ، بجانب أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني لمناقشة الاستعدادت لاستئناف النشاط الرياضي والمشكلات التي تواجه الأندية حتي يتم حلها.

حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة أمس عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة  ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

 

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