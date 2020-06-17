شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الشهيدة ترسم قصص تألق الخطيب وسعد سمير وبسام في الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت حياة العديد من مشاهير الكرة بمراحل عديدة من الاختلاف والتطور ولكن المثير للدهشة أن هناك نجوم أقتحموا عالم الساحرة المستديرة من بوابة الألعاب الشهيدة التي رسمت خريطة تألقهم في الملاعب المصرية بقصص مثيرة نستعرضها في السطور التالية ..

*محمود الخطيب ورفع الاثقال

منذ مرحلة الطفولة تمنى محمود الخطيب أسطورة الأهلى أن يكون لاعباً برياضة رفع الأثقال، حيث بدأ في السادسة من عمره رفع الأشياء ثقيلة الوزن في المنزل، سعياً لتجهيز نفسه لاعباً لهذه الرياضة التي أحبها حباً جماً.

تحول حبه إلى الساحرة المستديرة مع اقترابه من بلوغه عامه الثامن، فكان يداعب “غطاء زجاجات المياه الغازية” أثناء ذهابه وعودته لمدرسة محمود خاطر، التي كان والده يعمل وكيلا بها، حيث لم يكن والد “الخطيب” من أنصار لعبة كرة القدم، إلا أنه ساند نجله الصغير وبدأ بالاهتمام بموهبته التي اكتشفها ناظر المدرسة “محمود ناظر” وقام بضمه لفريق مدرسة الكرة.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلي على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخى لبطولات الأندية الأفريقية فى الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبى الكونغولي، مابى مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

ونجح "بيبو" فى نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغانى أوبوكو نيتى الذى قاد فريقه أشانتى كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال فى ذلك العام.

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*سعد سمير وألعاب القوى

سرد سعد سمير مدافع الأهلى ومنتخب مصر بداياته فى عالم الرياضة وممارسته لعبة كرة القدم بجوار لعبة العاب القوى والصعاب التى واجهته مشيراً الى انه اضطر الى ممارسة رياضة ألعاب القوى فى السر لأنه من مواليد مدينة بنها وانتقل الى القاهرة لممارسة كرة القدم فى مدرسة الموهوبين وهو ما وفر له مكان للاقامة فى القاهرة.

مدافع الاهلي اشار الى انه مارس رياضة العاب القوى ولم يخبر اى فرد خشية ان يفقد مكان الأقامة الذى توفره مدرسة الموهوبين ولم يعلن عن الأمر الا بعد انضمامه لمنتخب الناشئين وحينها حسم امره.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام فى 2014 ، 2016 ، 2017، 2018، و2019 وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2014، وكأس السوبر 2015 ، وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.

*محمد بسام

وعلى نفس الوتيرة كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر أنه بدأ حياته لاعباً في كرة السلة بالصدفة حينما ذهب لإختبارات الناشئين في الشرقية للدخان ولكنه تحول لكرة السلة بناء على نصيحة أحد المدربين استغلالا لطوله قبل أن يعود للساحرة المستديرة .