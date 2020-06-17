أثار التصريح الذي أدلى به أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي “محمد أبو تريكة” منتصف هذا الأسبوع، عن استثمار دولة قطر في “البشر وليس الحجر” ردود أفعال مُتباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعدما عُرض جزء من هذا التصريح عبر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورت.

وتساءل البعض عن مقصد محمد أبو تريكة من مصطلح “الاستثمار في الحجر”، وتعجب البعض الآخر من اسهابه الطويل في التحدث عن دور الحكومة القطرية.

واستخدم محمد أبو تريكة كلمات رنانة للإشادة بالمشروعات الحديثة في دولة قطر خلال تواجده في ستوديو الافتتاح الافتراضي لملعب المدينة التعليمية يوم الاثنين الماضي، وهو ثالث ملعب يُفتتح بشكل رسمي ضمن مشاريع ملاعب كأس العالم، المزمع إقامته على الأراضي القطرية في شهر نوفمبر 2022.

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وقال أبو تريكة “أبارك لكم تدشين هذا الملعب، كأس العالم لن يكون للقطريين فقط وإنما لكل العرب، ونحن جميعًا سنفتخر بإقامة البطولة في قطر، نتمنى رؤية نسخة مُبهرة من كأس العالم في قطر كما شاهدنا في روسيا عام 2018”.

وأضاف “قطر استثمرت في البشر وليس في الحجر، الاستثمار في العقول هو أكثر ما يُميز قطر، وهذا الذي ساعدها على بناء هذه المشروعات القوية قبل فترة جيدة من موعد المونديال، أتمنى أن تنجح قطر في تنظيم مونديال 2022 لأن الشعب القطري طيب ويحب الخير للجميع”.

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أبو تريكة يُذكر بي ان سبورت بتصريح “ المعز بولحية ”

مصدر خاص بـ “الخليج 365” في قطر، طالب الجمهور المصري بالتوقف عن نقد محمد أبو تريكة واتهامه بمجاملة النظام القطري، فلم يُبالغ كثيرًا كما يعتقدون، قائلاً “لو محمد أبو تريكة جامل قطر بكلامه، فماذا عن كلام مقدم ستوديو الدوري الفرنسي المعز بولحية في وقت سابق”؟.

وأوضح “تغزل محمد أبو تريكة في قطر حكومة وشعب، لم يصل أبدًا إلى تلك الدرجة التي وصل إليها الإعلامي التونسي المعز بولحية في المبالغة والتمجيد أثناء تكريمه على دوره خلال السنوات الـ 10 الماضية في القناة”.

وواصل نفس المصدر “استمعت جيدًا إلى محمد أبو تريكة واستمتعت بما قاله في الحقيقة، ومهما كانت درجة تمجيده وتبجيله لقطر في تلك اللحظة، فتبقى تصريحات عادية بالنسبة لما قيل في مناسبات أخرى من إعلاميين عرب بقنوات بي ان سبورت”.

وكشف مصدرنا “أبو تريكة ذكر بي ان سبورت بتصريح للمذيع التونسي المعز بولحية أثناء تكريمه من جانب إدارة بي ان سبورت قبل فترة قصيرة، فبعد تسلم المعز بولحية للدرع التكريمي قال أنه يتمنى لو حصل في يوم من الأيام على الجنسية القطرية. هل تتخيل ذلك؟ ولم تكن تلك الكلمات على سبيل المجاملة أو ما شابه بل كان يتحدث بجدية تامة أمام الحضور من زملائه في بي إن سبورت، وأكد أنه سيتشرف لو تقرر منحه الجنسية القطرية لأنه يريد ذلك بشدة، وتسبب تصريحه هذا في جدل كبير بين الإعلاميين التوانسة وقتها الذين رفضوا ما قاله”.

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إلى ذلك..ترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية عن ظهور اسم المعز بولحية في قائمة الإعلاميين المُستغنى عن خدماتهم من بي ان سبورت، علمًا بأن شهر يوليو هو الأخير في تعاقد كل من خالد ياسين ولخضر بريش لحين انتهاء الدوري الإسباني.