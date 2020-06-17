رياضة | الأهلي يعلق على وصول عروض خليجية لـ«فايلر »

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق على وصول عروض خليجية لـ«فايلر » والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسئولا بالنادي الأهلي عن الأنباء التي ترددت فى الساعات الماضية، بشأن اتفاق المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفنى لنادى الأهلى، مع جراسهوبرز على تدريبه خلال الفترة المقبلة.

تصريحات مصدر الأهلي بشأن عروض فايلر

وقال مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء: "من الطبيعى أن يصل لفايلر عروض خارجية بعد النجاحات الكبيرة التى حققها مع الأهلى فى الفترة الماضية، وقبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا".

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وأضاف: "هناك اتفاق بين الأهلى وفايلر على التجديد قبل سفره إلى سويسرا، وننتظر قراراه النهائى بشأن التوقيع عقب التشاور مع أسرته".

وتابع: "فايلر أبلغنا قبل السفر برغبته فى البقاء مع القلعة الحمراء، ومواصلة مسيرته مع الفريق لحصد الألقاب والبطولات".

عودة النشاط الرياضي في مصر

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين عن تفاصيل عودة النشاط الرياضي في مصر تهميدا لاستئناف الدوري المصري، ومنها عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري على أن تستكمل البطولة المحلية في 25 يوليو المقبل.