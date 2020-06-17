رياضة | موعد مبارة مانسشتر سيتي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مبارة مانسشتر سيتي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اليوم الأربعاء عشاق الكرة العالمية عودة منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع نادي مانسشتر سيتي أمام نظيره نادي آرسنال وذالك بعد أن تلقت رابطة الأندية الإنجليزية الضوء الأخضر لعودة النشاط الكروي الذي توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي آرسنال اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين نادي مانسشتر سيتي ضد أرسنال مساء اليوم الأربعاء علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق علي محمد علي.

ويسعي نادي مانسشتر سيتي للفوز للمباراة للحفاظ علي المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يريد نادي آرسنال الفوز والحصول علي الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة علي الصعود للمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.