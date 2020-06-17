رياضة | عمر السعيد يطلب حسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر السعيد يطلب حسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث تواصل عمر السعيد مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، من أجل معرفة مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل في الصيف المقبل.

وينتهي عمر السعيد عدة عروض آخرها من نادي وادي دجلة، من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ أمير مرتضى باستمراره حتى الآن مع الزمالك، لكن مصيره النهائي في يد الفرنسي باتريس كارتيرون، وسيجري حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.