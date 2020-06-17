رياضة | موعد مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأربعاء نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي شيفيلد يونايتد علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد عودتها من جديد حيث توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

ومن المقرر أن يواجه نادي استون فيلا نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق نوفل الباشي.

ويسعي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يرغب نادي شيفيلد يونايتد في مواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم والبحث عن مركز يؤهل للبطولات الأوربية الموسم القادم.