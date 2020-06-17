رياضة | الأهلي يحسم موقفه من ضم كينو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 07:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، موقفها مع ضم الجناح البرازيلي كينو، لاعب نادي بيراميدز، والمعار لفريق الجزيرة الإماراتي خلال الموسم الحالي.

وخرجت عدة تقارير صحفية تشير لرغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في حال فشل الأهلي في التعاقد مع رمضان صبحي، المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الأهلي، فإن النادي قرر صرف النظر عن التعاقد مع كينو خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت المصادر، أن إرتفاع المقابل المادي المطلوب لضم اللاعب، هو السبب الرئيسي في غلق الأهلي تلك الصفحة، في ظل الأزمة المالية التي تضرب جميع الأندية، نظراً لتوقف النشاط الكروي، بسبب فيروس كورونا.

وتشير التقارير لرغبة نادي بيراميدز في الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار، وهو ما ترفضه إدارة النادي الأحمر، فضلاً عن راتب اللاعب الباهظ.

وكشفت المصادر، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حدد أولوياته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، والتي لم يكن بينها ضم كينو.