شكرا لقرائتكم الزمالك يضع برنامجا تأهيليا للاعبيه استعدادا لعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على وضع برنامج تأهيلى وتدريبى خاص للاعبين يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة قبل العودة رسميا إلى التدريبات، والتى تقرر أن تكون بداية من 20 يونيو الجارى، وفقا لقرارات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ويتضمن البرنامج التدريبى الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال زيادة فترة تدريبات الحركة والجرى والتدريب على فترتين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية رسميا.

وفى سياق آخر، بدأت إدارة نادى الزمالك تفكر جديًا فى تغيير حساباتها بالنسبة لصفقات الصيف المقبل لتدعيم الفريق، بعد الأنباء التى ترددت عن وجود اتجاه لدى الاتحاد الأفريقى "كاف" فى استئناف المسابقات الأفريقية الموسم الحالى فى سبتمبر المقبل مع منح الأندية التى تشارك فى الدور قبل النهائى فى البطولتين دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية استثناء فى القيد الأفريقي.

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وتدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك دراسة موقف اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم من قيدهم فى أنديتهم أفريقيا والمشاركة فى الأدوار التمهيدية للموسم الجديد التى ستنطلق فى سبتمبر أيضًا، وهو ما يضيع فرصة قيد اللاعب الجديد فى القائمة الأفريقية الجديدة فى الزمالك.