شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تعقد اليوم اجتماعا مع 6 أندية جديدة بالدورى أبرزهم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية اجتماعا اليوم، الأربعاء، مع 6 اندية جديدة بالدورى الممتاز على رأسها نادى الزمالك، بجانب أندية المجموعة الثانية بالقسم الثانى لمناقشة الاستعدادات لاستئناف النشاط الرياضى والمشكلات التى تواجه الأندية حتى يتم حلها.

وأثنى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، على مجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للعمل على عودة الأنشطة الرياضية عامة وكرة القدم خاصة، مشدداً على أن اتحاد الكرة لا يريد توقف مسابقاته.

وشدد الجناينى على وجود ارتباطات كثيرة فى الفترة المقبلة على رأسها التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها، وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكرى المقرر إقامتها فى مصر العام المقبل، بجانب مشاركة ممثلى مصر فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية.. كما أضاف رئيس اتحاد الكرة،على توزيع الدليل الطبى الذى وضعته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان، وتم توزيعه على جميع الأندية ويتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذا الدليل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوروببة.

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وأعرب الجناينى عن تمنياته بإعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز.. وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة.

وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.. وقال صبحي، أن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.