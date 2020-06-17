«بسبب موافقته علي عودة الدوري»..مرتضى منصور يهاجم نادي إنبي

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا حادا على نادي إنبي؛ بسبب تغير موقفه علي قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .
وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": إنبي غيَّر موقفه، بعد أن كان رافضًا عودة الدوري؛ تراجع من جديد، ووافق على عودة البطولة .
واضاف انه خلال اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية ، لم يوافق على عودة الدوري سوى ناديي الأهلي وإنبي، معقبا : اللجنة المؤقتة لا تجرؤ أن تجبر الأندية على عودة الدوري ومنع التصويت.
وأشار الي أن الحكومة ترحب بعودة النشاط والدوري المصري من جديد، ولكنها لم تجبر الأندية على عودة الدوري كما يعتقد البعض .
كان النشاط الرياضي قد توقف في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية .
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