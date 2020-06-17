«بسبب موافقته علي عودة الدوري»..مرتضى منصور يهاجم نادي إنبي

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجومًا حادا على نادي إنبي؛ بسبب تغير موقفه علي قرار عودة بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة .

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": إنبي غيَّر موقفه، بعد أن كان رافضًا عودة الدوري؛ تراجع من جديد، ووافق على عودة البطولة .

واضاف انه خلال اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية ، لم يوافق على عودة الدوري سوى ناديي الأهلي وإنبي، معقبا : اللجنة المؤقتة لا تجرؤ أن تجبر الأندية على عودة الدوري ومنع التصويت.

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وأشار الي أن الحكومة ترحب بعودة النشاط والدوري المصري من جديد، ولكنها لم تجبر الأندية على عودة الدوري كما يعتقد البعض .

كان النشاط الرياضي قد توقف في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية .