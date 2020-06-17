شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفع الحمل التدريبي لاعبي الزمالك قبل أيام من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي وتدريبي خاص للاعبين يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة قبل العودة رسميا الي التدريبات والتي تقرر أن تكون بداية من 20 يونيو الجاري وفقا لقرارات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتضمن البرنامج التدريبي الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال زيادة فترة تدريبات الحركة والجري والتدريب علي فترتين قبل العودة الي التدريبات الجماعية رسميا.

من ناحية أخري بدأت إدارة نادي الزمالك تفكر جديًا في تغيير حساباتها بالنسبة لصفقات الصيف المقبل لتدعيم الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لدي الاتحاد الأفريقي "كاف" في استئناف المسابقات الأفريقية الموسم الحالي في سبتمبر المقبل مع منح الأندية التي تشارك في الدور قبل النهائي في البطولتين دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية استثناء في القيد الأفريقي.

وتدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك دراسة موقف اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم من قيدهم في أنديتهم أفريقيا والمشاركة في الأدوار التمهيدية للموسم الجديد التي ستنطلق في سبتمبر أيضًا، وهو ما يضيع فرصة قيد اللاعب الجديد في القائمة الأفريقية الجديدة في الزمالك.