قناة ليبيا تنقل مباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس ايطاليا

تستعد قناة ليبيا الرياضية لنقل مباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 17-6-2020 على ملعب نابولي سان باولو جنوب إيطاليا.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقت السعودية، وستنقل بتعليق عربي على قناة ليبيا الرياضية نقلاً عن قناة الراي الإيطالية.

وكسبت قناة ليبيا الرياضية شعبية جارفة خلال عام 2020 في جميع البلدان العربية بفضل نقلها لمباريات كأس إيطاليا بالمجان على القمر الصناعي “النايل سات“، بعدما رفضت قناة بي ان سبورت القطرية الحصول على حقوق بث المسابقة.

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ونقلت قناة ليبيا الرياضية نصف نهائي كأس إيطاليا بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف في إيطاليا منذ منتصف مارس الماضي حتى منتصف يونيو الجاري بسبب فيروس كورونا.

وحظت مباراة يوفنتوس وميلان بمتابعة شريحة كبيرة من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي على ملعب السيدة العجوز.

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ورغم إقامة مباراة نصف النهائي الأخرى بين نابولي والإنتر في نفس توقيت مباراة ريال مدريد وإيبار بالدوري الإسباني، إلا أن عدد كبير من المشاهدين حرص على مُتابعتها أيضًا.

غيابات يوفنتوس

يغيب عن صفوف يوفنتوس مساء اليوم كل من “جونزالو هيجوايين وآرون رامسي” بسبب الإصابة، بينما يغيب لوبوتكس عن صفوف نابولي.

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق المدافع الدولي الإيطالي المخضرم “جورجيو كيليني” لهذا اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي ابعدته عن الملاعب لأشهر طويلة.

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ومن الوارد أيضًا عودة الثنائي “كيفن مالكويت ومانولاس” لصفوف نابولي خلال هذه المباراة الصعبة.

حكم مباراة يوفنتوس ونابولي

يُدير الحكم الدولي الإيطالي “دانييلي دوفيري” لقاء يوفنتوس ونابولي، مساء اليوم الثلاثاء، وتُعد هذه المباراة هي الثانية له هذا الموسم ليوفنتوس، بينما ستكون المباراة الرابعة بالنسبة لنابولي.

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وكان دانييلي دوفيري حكمًا لمباراة ديربي ميلانو بين الميلان والإنتر ضمن الجولة الرابعة من الدوري الايطالي هذا الموسم، والتي انتهت بفوز الإنتر بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وأدار مباراة نابولي وتورينو المنتهية بالتعادلة 0-0، ومباراة ديربي تورينو المنتهية بفوز يوفنتوس بهدف دون رد، وأدار المباراة التي خسرها نابولي على ملعبه أمام الإنتر 3/1 في شهر يناير الماضي، وفاز نابولي معه مرة واحدة كانت أمام كالياري في الجولة 24 من الدوري منتصف شهر فبراير الماضي.

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد

تعرضت قناة ليبيا الرياضية للغلق في شهر مارس 2020 بسبب تأخر مسؤولي التلفزيون الليبي عن تسديد قيمة الإشارة إلى شركة النايل سات.

وبعد غياب القناة عن النايل لسات لمدة 10 أيام تقريبًا، عادت بتردد وشعار جديدين، كما قامت بتجديد مقرها الرسمي من الألف إلى الياء استعدادًا لنقل المزيد من مباريات كرة القدم الأوروبية في الفترة القادمة.

والتالي التردد الجديد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11756.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ هو: 56

اسم القناة على التلفاز: Libya Sport

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