رياضة | بن شرقي يعلن تمسكه بالزمالك مجدداً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بن شرقي يعلن تمسكه بالزمالك مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مقربة من المهاجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أن اللاعب متمسك بالبقاء رفقة النادي الأبيض خلال الموسم المقبل، وعدم الرحيل للإحتراف الخارجي.

وتناولت عدة صحف مغربية خلال الفترة الماضية، تقدم عدة أندية أوروبية بعروض مغربة للتعاقد مع بن شرقي خلال سوق الإنتقالات الصيفية، وعلى رأسها نادي أوليمبياكوس اليوناني وستاندار دو لييج البلجيكي.

وأبدت عدة مصادر مقربة من اللاعب، أن بن شرقي سعيد داخل صفوف القلعة البيضاء، وأنه ينوي التركيز مع الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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وانضم لاعب الوداد البيضاوي المغربي الأسبق لصفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري من نادي الهلال السعودي.

وخاض اللاعب صاحب الـ25 عاماً 21 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة، وأصبح أهد أهم العناصر الأساسية في تشكيل نادي الزمالك.

وقاد بن شرقي نادي الزمالك لتحقيق بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.