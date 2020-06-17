رياضة | نيمار يطالب باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار يطالب باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي بذل جهودًا واسعة لمنع نجم الفريق البرازيلي نيمار من الرحيل في العامين الماضيين ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن الكفة تميل الآن لصالح النجم البرازيلي وأنه سيتمكن في النهاية من أن إجبار إدارة النادي الفرنسي على السماح له بالعودة إلى برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية بأنه لن يُسمح لنيمار بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن الوضع المالي لبرشلونة يعني أنهم غير قادرين على تقديم عرض مالي مناسب يرضي طموح وآمال باريس سان جيرمان.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من المتوقع أن يتغير ذلك الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في عام 2022 مما يعني أن العام المقبل سيكون آخر فرصة للنادي الفرنسي يمكنهم فيها الحصول على رسوم انتقال مقابل بيع النجم البرازيلي لأنهم لن يرغبوا في خسارته في صفقة انتقال مجاني بعد أن أنفقوا 222 مليون يورو لضمه عام 2017.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أحد وكلاء نيمار كان قد تحدث مؤخرًا لها عما يتعلق بالمفاوضات بشأن تجديد عقد نيمار، حيث قال:"لم تتح لنا الفرصة للتحدث عن أي شيء".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه ما لم يتم إبرام عقد جديد بين الطرفين فمن الصعب رؤية النجم البرازيلي مستمراً في صفوف النادي الفرنسي في الموسم بعد المقبل.