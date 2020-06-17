رياضة | الأهلي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي مطلع الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي مطلع الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الأهلي يدرس تكليف مندوب من لجنة التعاقدات للسفر إلى إنجلترا مطلع الشهر المقبل من أجل تجديد المفاوضات مع نظيره هيدرسيفيلد الإنجليزي وذلك للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين بخصوص التعاقد النهائي بشأن رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته للأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات التي عرض خلالها الأهلى دفع 4 ملايين يورو قد تعثرت بسبب تمسك النادي الإنجليزي بالحصول على 7 ملايين يورو.

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ويبذل مسئولو الأهلي جهدهم للوصول إلى صيغة اتفاق أخرى مع هيدرسيفيلد بشأن الإبقاء على صبحي من أجل استكمال بطولتي دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر خاصة أن عقده في حالة إلغاء بطولة الدوري سينتهى في الأول من يوليو المقبل.

وقامت إدارة الأهلي بتكليف لجنة التعاقدات من أجل متابعة الموقف مع هيدرسيفيلد بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي شدد على ضرورة استمرار صبحي في صفوف الفريق باعتباره إحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها في المباريات وصعوبة إيجاد بديل يستطيع إحداث الفارق وذلك بسبب لتميز صبحي بالمهارة بالإضافة إلى صغر سنه وامتلاكه الخبرات التي تساعده على التألق فى المباريات.

وقام فايلر بتأجيل تحديد مصير كلا من محمود وحيد وكهربا وأحمد الشيخ وجيراليدو لحين عودته من سويسرا، حيث أبلغ مسئولي الأهلي بصعوبة مناقشة جميع الملفات التى تخص الفريق أثناء سفره خصوصا ملف الراحلين والصفقات الجديدة، كما رفض الحديث عن عقده الجديد واكتفى بإبلاغ النادي بشروطه التي حددها قبل سفره على أن يعقد جلسة أخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر عقب عودته لوضع النقاط فوق الحروف بشأن تجديد عقده.