رياضة | مفاجأة صادمة بشأن مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة بشأن مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة واحد من نجوم الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.

وشهدت مباراة ريال مدريد وإيبار الماضية في الدوري الإسباني الممتاز إصابة لوكاس فاسكيز نجم الريال وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أصدره أمس أن فاسكيز تعرض إلى إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى وسيخضع لفحص طبي جديد لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب فاسكيز عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد لن يقوم بالمخاطرة بفاسكيز وإشراكه في المباريات مباشرة عقب تعافيه من الإصابة حتى لا تتفاقم من جديد.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي فالنسيا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.