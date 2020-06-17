رياضة | فايلر مطلوب في الدوري السويسري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر مطلوب في الدوري السويسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية سويسرية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي سافر خلال الأيام الماضية إلى بلاده لمناقشة مستقبله مع عائلته مرشح لقيادة أحد الأندية في الدوري السويسري.

وأشار موقع nau.ch السويسري إلى أن عقد فايلر مع الأهلي ينتهي عقب نهاية الشهر الحالي في حين أن مسئولي القلعة الحمراء عرضوا على فايلر تجديد تعاقده وهو ما لم يعارضه المدير الفني السويسري إلا أنه طلب السفر إلى سويسرا لأخذ رأي عائلته.

وأكد الموقع السويسري أن إحد الوجهات المحتملة لفايلر قد تكون جراسهوبرز السويسري الذي يبحث عن مدير فني جديد عقب رحيل جوران دجوريسين.

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وأفاد الموقع السويسري بأن إريتش فوجيل رئيس جراسهوبرز من أحد أكبر المعجبين برينييه فايلر وأنه من المحتمل جدًا أن يرشحه لتولي المنصب الشاغر في فريقه.

وألمح الموقع السويسري أن فايلر قد تروق له فكرة إعادة الفريق السويسري لمجده السابق خاصة في ظل رغبته في إثبات نفسه مجددًا في أوروبا عقب سوء التفاهم الذي وقع بينه وبين لوزيرن.

وأوضح الموقع السويسري أنه سيكون على رينييه فايلر التضحية بالمال في حال عودته إلى بلاده، حيث سيحصل على راتب أقل في سويسرا من ذلك الذي يحصل عليه في مصر إلا أن قربه من عائلته سيحسن من جودة معيشته ليبقى فايلر أمام قرار صعب عليه اتخاذه.