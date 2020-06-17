شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يجتمع اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضى ووضع الخطة لاستئناف المسابقات خاصة بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب.

واكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

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وأضاف وزير الرياضة، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسى الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.