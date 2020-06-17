مركز شباب الجزيرة يشكل لجنة طبية استعدادا لعودة النشاط الرياضى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة مركز شباب الجزيرة والمدير التنفيذى سمير عبد ربه، عن تشكيل لجنة طيبة خلال الفترة المقبلة من أعضاء المركز الأطباء ابتداء من أول يوليو المقبل بعد فتح المركز أمام الاعضاء للممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية تنفيذا لقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
وأكد سمير عبد ربه، أن اللجنة الطبية سيكون لها دور كبير فى مساندة أطباء المركز فى ظل جائحة فيروس كورونا لتقديم خدمات خاصة للأعضاء.
وأشار المدير التنفيذى أن مركز شباب الجزيرة يمتلك عددا كبيرا من الأعضاء فى مختلف التخصصات سيتم الاستعانة بهم فى خطة المركز المقبلة كل فى موقعه لتوفير أفضل خدمة للأعضاء، ومن المنتظر، فتح أبواب مركز شباب الجزيرة أمام الأعضاء رسمياً ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وسلامة الجميع، كما سيتم وضع إليه لدخول الأعضاء لتحديد الاعداد التى سيسمح لها بالدخول يوميا.
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