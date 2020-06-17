ثلاثية لخيول حمدان بن راشد في انطلاقة مهرجان رويال آسكوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت



حققت خيول الإمارات إنجازاً كبيراً في أول أيام مهرجان «رويال آسكوت 2020»، بمضمار آسكوت البريطاني؛ حيث تمكنت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من تحقيق ثلاثية، بدأها الحصان «متخيل» الذي حصد أول أشواط الحفل؛ بفوزه في سباق باكينجهام بالاس (تكافؤ) على مسافة 1400 متر، بقيادة جيم كرولي، وإشراف ريتشارد هانون؛ وذلك على الرغم من غياب المهر المنحدر من نسل «هيرات» عن السباقات لقرابة العام، ورفع بذلك رصيده ليضم أربعة انتصارات.

وشهد السباق مشاركة 23 من خيول الثلاث سنوات فما فوق في السباق الذي غاب من فعاليات المهرجان في آخر أربعة أعوام، وركض «متخيل» بالقرب من الحاجز، وتقدم تدريجياً على الأرضية الجيدة، ثم اندفع بسرعة في آخر 200 متر من السباق؛ ليتغلب على «جاكس بوينت» بفارق طول وربع طول في زمن بلغ 1.26.19 دقيقة، وحل رفيق الفائز في الشعار «متماسك» بإشراف روجر فاريان وقيادة دين أونيل في المركز الثالث لتتألق خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في أول أشواط مهرجان «رويال آسكوت» الذي يقام من دون حضور الجماهير.

وفي رابع أشواط اليوم الأول، نجح بطل السرعة «بطاش» في إحراز لقب كينج ستاند ستيكس (ج1)، بقيادة جيم كرولي، وإشراف شارلز هيلز، وضاعف ابن «دارك إنجل» رصيد مالكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في السباق الممتد لمسافة 1000 متر لخيول الثلاث سنوات فما فوق، في أول أيام الحفل؛ ليتصدر قائمة الملاك، ويبقى اللقب إماراتياً للعام الثالث على التوالي.

وانطلق «بطاش» البالغ من العمر ستة أعوام من البوابة العاشرة، وتقدم بسرعة ثم تمسك بموقعه في الصدارة طوال السباق، ونجح في محاولته الثالثة على التوالي؛ بعد حلوله في المركز الثاني خلف نجم جودلفين «بلو بوينت» في آخر نسختين من السباق. وكان تفوق «بطاش» واضحاً منذ البداية، وأظهر سرعته الخارقة التي اشتهر بها، وأكمل السباق في زمن قدره 58.64 ثانية، وبفارق طولين وربع طول عن رفيقه في الإسطبل «إكويلاترال» الذي تقدم من المركز الأخير ليحل وصيفاً بقيادة جيمس دويل.

وأهدت المهرة «نزيف» الإمارات والشعار الأزرق والأبيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الفوز الثالث؛ وذلك بحصدها سباق دوك أوف كامبريدج ستيكس (ج2) لمسافة الميل؛ لتمنح فارسها جيم كرولي فوزه الثالث أيضاً، وللمدرب جون غوسدن فوزه الثاني بالأمسية.

وقدمت «نزيف» أداء لافتاً يؤكد ميلاد نجمة جديدة في عالم السباقات؛ حيث انطلقت ابنة «إنفينسيبل سبيريت» والتي تنتسب للفحل «دباوي» من جهة الأم، وهي من إنتاج مزارع شادويل، بقيادة جيم كرولي من البوابة رقم 5، في الشوط الذي شهد مشاركة 11 مهرة، وسجلت الفائزة زمناً قدره 1:40:57 دقيقة، بفارق رأس عن «اغينكورت».