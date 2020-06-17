بالأرقام.. صفقة تيجالي تعوض النصر عن رحيل نيجريدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تضع جماهير نادي النصر آمالاً كبيرة على مهاجم العميد الجديد سيباستيان تيجالي لاعب الوحدة السابق، خاصة أن تعاقد إدارة النصر مع اللاعب لم يأتِ من فراغ، بعدما أثبت تيجالي مكانته وقدرته على التهديف خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية التي تواجد فيها في صفوف العنابي.

ويرى كثيرون أن التعاقد مع تيجالي «ضربة معلم» لقلعة العميد، فهو صاحب أرقام تهديفية كبيرة، ومن المنتظر أن يعوض رحيل الإسباني ألفارو نيجريدو الذي رحل عن النصر بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي، لكن ربما كان ذلك قدراً سعيداً من أجل أن يحصل العميد على قناص جديد وبأرقام أكبر وأعلى ليكون في انتظار النصر الموسم المقبل تحديات أكثر وطموح كبيرة.

وبلغة الأرقام، استطاع سيباستيان تيجالي خلال الموسم الحالي مع فريق الوحدة أن يسجل 15 هدفاً في 19 مباراة، كما تمكن تيجالي من صناعة 61 فرصة نجح في 20 منها،

وبلغ معدل نجاح الفرص للاعب مع فريقه السابق 33%، كما كانت أطول سلسلة غياب عن التسجيل لمباراتين فقط.

أما الإسباني ألفارو نيجريدو لاعب النصر السابق فقد خاض مع العميد هذا الموسم 17 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وتمكن من صناعة 34 فرصة نجح في 8 منها ليصبح معدل نجاح الفرص للاعب هذا الموسم 24%، وكانت أطول سلسلة غياب عن التسجيل 4 مباريات.