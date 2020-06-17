شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنظم جلسة رياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم قسم الإعلام والعلاقات العامة فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، جلسة حوارية رياضية عن بعد حول ممارسة النشاط الرياضي والتغذية الصحية خلال فترة جائحة كورونا، بمشاركة عدد من الضباط والأفراد أصحاب الخبرة في المجال الرياضي.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز، مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية بشرطة عجمان إن تنظيم الجلسة الحوارية جاء بهدف التحاور والاستفادة ونشر التوعية حول أهمية ممارسة موظفي القيادة للأنشطة الرياضية خلال جائحة كورونا في ظل إغلاق الصالات الرياضية والملاعب والانقطاع عن ممارسة الرياضات الجماعية.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى محاور عدة، منها استمرار ممارسة الرياضة في المنازل والعودة التدريجية لممارسة النشاط الرياضي في النوادي وخارج المنزل مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، إضافة إلى نظام التغذية الصحي خلال فترة البقاء في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية والجسد الصحي.

وفي ختام الجلسة وجه النقيب خميس ثاني فيروز، الشكر للمشاركين في الجلسة الحوارية، داعياً إلى الاستمرار في ممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة البدنية لموظفي الشرطة، متمنياً لهم الصحة والسلامة.

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