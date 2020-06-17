شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الكاف رسمياً بموعد عودة الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل إخطاره بموعد عودة الدوري المصري يوم ٢٥ يوليو المقبل بعد تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الخاصة وتأكيداته على عودة النشاط الرياضي وفقاً لإجراءات طبية مشددة.

ويأتي خطاب الجبلاية للكاف بعد طلب الأخير تحديد موعد عودة الدوري المصري منذ فترة، كما سيطلب اتحاد الكرة من الكاف تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية قبل إعلان جدول الدوري.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن ارتباطات المنتخب الأولمبي تحتم توفير سبل التدريب، قائلاً: «إحنا رايحين نجيب ميدالية»، مضيفًا: «لا نريد التأجيل.. كل التأجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم».

وأضاف الجنايني: «هناك دليل طبي للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولي ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. أنشأنا دليل عمل طبياً لإجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبي للوزارة بخلاف الفيفا»، مشيراً إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الإنفاق عليه وسيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.

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