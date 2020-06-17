شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي الحمرا للجولف» يطلق برنامج العضوية المرنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، عن برنامج العضوية المرنة الأول من نوعه في المنطقة، وسواء كنتم تزاولون رياضة الجولف بصورة متقطعة أو تحرصون على اللعب بانتظام لكن وقتكم محدود، يأتي برنامج العضوية المرن ليوفر لكم الحرية الكاملة وإمكانية التمتع بعضوية النادي، بتكلفة في متناول اليد، وتعد العضوية خياراً مثالياً للاعبي الجولف الجدد غير الراغبين بالالتزام بالعضوية الكاملة.

ويضم نادي الحمرا للجولف ملعباً لبطولات الجولف يتألف من 18 حفرة و72 نقطة، ويعد وجهة مناسبة للاعبين من مختلف المستويات، حيث يتيح للمبتدئين أو المتمرسين فرصة التمتع بتحديات ممتعة ومشوقة.

ويمكن للمشتركين في برنامج العضوية المرنة، اللعب حتى ست جولات شهرياً منها أربع جولات كاملة وجولتان في آخر ساعات النهار على ملعب البطولات الحائز جوائز عديدة، والتمتع أيضاً بكافة مزايا العضوية العادية في واحد من أهم أندية الجولف في المنطقة.

وتحت إِشراف «ترون»، أكبر شركة لإدارة ملاعب الجولف في العالم، يوفر «نادي الحمرا للجولف» خدمات متميزة وملعباً رائعاً ووسائل الراحة لزواره، ويتميز بمراعاته لأدق التفاصيل وسعيه المتواصل لتحقيق أعلى درجات رضا العملاء.

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