الصحافة العالمية تتابع قصة مارتينيز صاحب الجنازة الأسطورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تابعت الصحافة العالمية، قصة اللاعب الناشيء ألكسندر مارتينيز (16 عاماً) الذي انتشر على نحو واسع فيديو جنازته الأسطورية في المكسيك يوم الخميس الماضي؛ حيث صرخ زملاء اللاعب في نهاية الفيديو «هيا لنرحل شاندر» في إشارة إلى اللقب الذي اكتسبه ألكسندر أثناء لعبه مع فريق أواكساكا جنوبي المكسيك. آخر المعلومات تفيد بأنه حامل للجنسية الأمريكية وانتقل من نورث كارولاينا في إبريل 2019 إلى أواكساكا من أجل الحصول على فرصة في اللعب بدوري النخبة في البلاد بعدما حصل على منحة مدرسية ووقع للعب في فريق الدرجة الثالثة المرتبط بنادي مونتيري المنافس بالنخبة.

وذهب مارتينيز، برفقة أصدقائه مساء الثلاثاء، لشراء بيتزا من أجل حضور عيد ميلاد صديق لهم وقرروا ركوب الدراجات النارية وكانوا في طريقهم لشراء مشروبات غازية من محل ملحق بمحطة بنزين عندما لاحقتهم سيارة الشرطة التي أغلقت وميض وصوت الصفارة، وظن الأصدقاء أنهم يتعرضون لفخ، خصوصاً أن مدينة أكتالان دي بيريز فيجيروا مسرح للعصابات المنظمة لذا واصلوا السير في الطريق ثم تفاجأ الجميع بشرطي يطلق رصاصة على رأس مارتينيز ورصاصة أخرى على رأس صديقه، لكن الأخير يتعافى حالياً في المستشفى، وتجمع السكان لحماية مسرح الجريمة وأمسكوا بالشرطي الذي ظن أن مارتينيز كان مجرماً ويحقق حالياً معه بتهمة القتل وسط مطالبات من عائلة اللاعب بتدخل المحققين الأمريكيين. واتهمت شاهدة عيان الشرطة بمحاولة تدليس الحقيقة وادعاء بأن الرصاصة كانت طائشة وعلق والد اللاعب: «لم يتعرف الأولاد إلى السيارة، لأنها كانت بدون أضواء ولا صفارة ولم يطلب منهم أحد التوقف ولم تكن هناك مفرزة، من المحزن فقدان ابني لأن بعض رجال الشرطة ليسوا مؤهلين بما يكفي لتمييز المجرم المطلوب».