برشلونة يواصل تصدره الليجا بثنائية في مرمي ليجانيس

حقق برشلونة فوزا سهلا علي مضيفه بثنائية نظيفة أمام ليجانيس خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" وسجل هدفي برشلونة أنسو فاتي في الدقيقة 42، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 69. بتلك النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى 64 هدفًا في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 23 نقطة في المركز الأخير .

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