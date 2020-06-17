شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يشكل لجنة طبية من أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مركز شباب الجزيرة والمدير التنفيذي سمير عبد ربه ، تشكيل لجنة طيبة خلال الفترة المقبلة من أعضاء المركز الأطباء ابتدءا من أول يوليو المقبل بعد فتح المركز أمام الاعضاء للممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية تنفيذا لقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واكد سمير عبد ربه، أن اللجنة الطبية سيكون لها دور كبير فى مساندة أطباء المركز فى ظل جائحة فيروس كورونا لتقديم خدمات خاصة للأعضاء.

وأشار المدير التنفيذي أن مركز شباب الجزيرة يمتلك عدد كبير من الأعضاء فى مختلف التخصصات سيتم الاستعانة بهم في خطة المركز المقبلة كلا فى موقعه لتوفير أفضل خدمة للأعضاء ، ومن المنتظر ، فتح أبواب مركز شباب الجزيرة أمام الأعضاء رسمياً ابتداءً من أول يوليو المقبل، مع إتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وسلامة الجميع ، كما سيتم وضع إليه لدخول الأعضاء لتحديد الاعداد التي سيسمح لها بالدخول يوميا