شكرا لقرائتكم خبر عن التنس يجتمع اليوم عبر الفيديو الكونفرانس لوضع خطة عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية عودة النشاك الرياضي ووضع الخطة لاستنئاف المسابقات خاصة بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب.

وكان الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، قد أكد أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأضاف وزير الرياضة ، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.

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وجاءت الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في الاتحادات كالتالي ..