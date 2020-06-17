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التنس يجتمع اليوم عبر الفيديو الكونفرانس لوضع خطة عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية عودة النشاك الرياضي ووضع الخطة لاستنئاف المسابقات خاصة بعد قرار دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضى فى جميع الألعاب.

وكان الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، قد أكد أنه تم تقسيم الألعاب في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأضاف وزير ، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.

 

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وجاءت الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في الاتحادات كالتالي ..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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