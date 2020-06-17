مرتضى منصور ينتقد تصرفات الجنايني بشأن إجتماعات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما يقوم به عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بـ"العبث".

وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة المصرية باستكمال نشاط كرة القدم بالعودة للتدريبات بداية من 20 يونيو، واتاحة بدء المسابقات من يوم 25 من شهر يوليو ضمن اجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "ما يقوم به عمرو الجنايني واتحاد الكرة عبث، نحن لا نلعب دوري حتى يتم تقسيم اجتماعات مسؤولي الأندية لمجموعات، واحدة بقيادة الأهلي وأخرى بقيادة الزمالك".

وأضاف "كان يجب أن تتم دعوة كل الأندية لعقد جلسة واحدة، من لا يرغب في التواجد فهو حر، من يتجاوز يتم حجب صوته، لكن هل عمرو الجنايني يخشى أن نتشاجر معه مثلاً، ما حدث أمر غير جيد بكل تأكيد".

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وتابع "لو كان هناك اجتماع واحد لكل الأندية كان يمكن أن استمع لرأي محمود الخطيب رئيس الأهلي وأقتنع به، أو يقتنع هو برأي لي".

وواصل "ما يصرح به الجنايني وغيره بأنه لا يوجد تصويت فهذا خاطئ بكل تأكيد، ليست مشكلتنا أن تلك اللجنة جاءت دون انتخابات ومن خلال التعيين ولا يفقهون شيئاً عن الديمقراطية، الجنايني يقول أنه سوف يطبق اللائحة على من لا ينفذ قرار استكمال الدوري والتهديد بهبوط الأندية، لا يستطيع فعل هذا ولا يملك القرار من الأساس".

واستمر "الحكومة تريد عودة الحياة لطبيعتها من جديد لكن من خلال أساليب وشروط، يجب أن نفتح المساجد أولا والفنادق السياحية من أجل الدولارات قبل الملاعب".

واختتم "أتمنى أن تنتهي تهديدات عمرو الجنايني بشأن هبوط الأندية التي لن تقبل باستكمال الموسم، وأن يهتم بأندية القسم الثاني والثالث التي لا تملك الأموال، أعلم أنك كنت مسؤولا عن أحد البنوك وثقافتك الرياضية ليست كبيرة".