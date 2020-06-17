الدوري الإنجليزي يستأنف نشاطه بواقع جديد وسط أجواء "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تدخل بطولة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء مرحلة جديدة عندما تستأنف البطولة فعاليات موسمها الحالي بعد فترة توقف لأكثر من ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتقام الأربعاء مباراتا أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال المؤجلتان منذ أكثر من ثلاثة شهور ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وقال دان سميث المدير الفني لأستون فيلا إن الدوري الإنجليزي سيتحول إلى "بطولة كرة قدم" حيث يستعد فريقه لضربة البداية الجديدة في الموسم الحالي ولكن في "العالم العادي الجديد" حيث تقام المباريات بدون جماهير حتى نهاية الموسم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وتسبب وباء كورونا في توقف فعاليات دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا منذ 13 مارس الماضي.

ولكن البطولة ستستأنف فعالياتها بعد غد وسط الإرشادات الحكومية الجديدة وفي مقدمتها غياب الجماهير عن المدرجات.

وكانت آخر مباراة مكتملة لأستون فيلا قبل توقف فعاليات الموسم الحالي عندما خسر أمام مضيفه ليستر سيتي صفر / 4 .

ويأمل الفريق في تقديم عرض ونتيجة أفضل بعد غد في مواجهة شيفيلد يونايتد.

وفي مباراة أخرى بعد غد ، سيلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في جدول المسابقة فريق أرسنال.

وكانت هذه المباراة بين حامل اللقب والمدفعجية هي أول مباراة تلغى في مارس الماضي بسبب وباء كورونا وذلك بعد اكتشاف إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأـرسنال بهذا الفيروس.

وبخلاف المباراتين ، تتبقى في الدوري الإنجليزي تسع مراحل كاملة ستستكمل على مدار الأسابيع المقبلة. وقال سميث إن بطولة الدوري الإنجليزي ستبدو الآن بمثابة "بطولة مصغرة".

وأوضح على قناة النادي التلفزيونية : "تعلمنا بالتأكيد العديد من الدروس. ولكن الدليل على التعلم والاستفادة هو وضع هذه الدروس موضع التنفيذ الآن في المباريات المتبقية. أثق للغاية في قدرتنا على القيام بذلك".

وأضاف : "هذا موسم جديد تماما ، إنها بطولة كرة القدم لعشر مباريات... ونحن مستعدون لذلك".

وأعرب بعض اللاعبين عن اعتراضهم على استئناف فعاليات المسابقة ومنهم رحيم ستيرلنج نجم هجوم مانشستر سيتي وزميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو حيث أوضحا أن اللاعبين كانوا "خائفين" على صحتهم.

ولكن بن أوسبورن لاعب شيفيلد يونايتد لا يعاني من هذه المخاوف. وقال بن أوسبورن على الموقع الإلكتروني للنادي : "ربما يكون الملعب هو أكثر الأماكن أمنا الآن وربما أكثر من المنزل".

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وأضاف : "تذهب إلى السوبر ماركت وهو أكثر خطورة من البقاء في مجمع مغلق لكرة القدم تطبق فيه كل الإجراءات الاحترازية وهناك تعقيم لليدين في كل مكان إضافة لإجراء الاختبارات مرتين أسبوعيا للكشف عن الإصابات بالفيروس وكذلك فحص درجة حرارتك على البوابات".

وأكد اللاعب "سيكون الأمر صعبا ، ولكن علينا فقط أن نلزم أنفسنا للشهرين القادمين ونحافظ على أنفسنا كمحترفين".

ولكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، سيتم ملء استبيان وفحص درجات الحرارة لكل الأفراد المصرح لهم بالدخول إلى حيز الاستاد وسيحمل كل عضو في النادي "جواز سفر طبي" لتأكيد وضعه الخاص بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. ولا يسمح بتواجد أكثر من 300 شخص داخل الاستاد لكل مباراة.

وفيما يخص السفر ، شجعت رابطة الدوري الإنجليزي السفر بالطيران للفريق في الرحلات الطويلة. وبالنسبة للرحلات الأقصر مسافة ، قد يتم الاستعانة بما يصل إلى ثلاثة مدربين لإبعاد اللاعبين عن بعضهم طبقا لمسافة التباعد الاجتماعي كما يتعين على الموظفين الآخرين السفر بشكل فردي في سياراتهم الخاصة. ويسمح بالمبيت لليلة في الفنادق ، ولكن رابطة الدوري تحث على تجنب هذا الخيار إن أمكن.

وسيكون استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) اختياريا وليس إلزاميا فيما سيكون استخدام معقمات الأيدي إجباريا لدى الدخول إلى أو الخروج من المنطقة الحمراء وهي المنطقة الخاصة باللعب والحيز المحيط بالمستطيل الأخضر وأماكن تواجد اللاعبين مثل غرف تغيير الملابس والنفق المؤدي إليها.

وبالنسبة لكل من مانشستر سيتي وأرسنال ، كانت لفترة التوقف التي امتدت 100 يوم نتائج إيجابية نظرا لتعافي بعض اللاعبين من إصاباتهم وعودتهم لصفوف الفريقين.

وسيحظى الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بفريق مكتمل الصفوف بما في هذا اللاعب الألماني ليروى ساني الذي غاب عن صفوف الفريق منذ بداية الموسم في أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وشارك ساني /23 عاما/ في المباريات الودية التي خاضها الفريق ضمن استعداداته لاستئناف الدوري، وهو ما ينطبق أيضا على اللاعب إيمريك لابورت العائد من الإصابة أيضا.

واستعاد أرسنال إلى صفوفه المدافعين كيران تيريني وهيكتور بيليرين. وشارك اللاعبان في مباراة الفريق الودية التي خسرها 2 / 3 أمام برينتفورد.

وإذا خسر مانشستر سيتي هذه المباراة أمام أرسنال ، يستطيع ليفربول متصدر جدول المسابقة بفارق 25 حسم اللقب إذا فاز على جاره إيفرتون يوم الأحد المقبل في أول مباراة للفريقين بعد استئناف المسابقة.

واقترب ليفربول بشدة من حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليكون الأول له منذ 1990 .

وقبل كل مباراة ، سيقف من بالملعب دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا فيروس كورونا. وستكون لحظة عاطفية وخاصة لجوارديولا الذي توفت والدته في إسبانيا متأثرة بـ"كوفيد 19".

وخلال أول 12 مباراة بداية من مباراتي الأربعاء ، ستستبدل أسماء اللاعبين على قمصان اللعب بعبارة "حياة السود مهمة" كنوع من الدعم لجهود مكافحة العنصرية بعد مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد في عملية للشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنها ستدعم أي لاعب يختار أن "يجثو على ركبة واحدة" قبل أو أثناء المباراة.