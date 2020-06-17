رئيس بايرن ميونخ بعد التتويج بالبوندسليجا: لا شك أنه موسم شهد ظروفا خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

تقدم كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بالتهنئة للفريق بعدما حسم تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخ المسابقة.

وحسم بايرن ميونخ تتويجه باللقب بعدما تغلب على مضيفه فيردر بريمن 1 / صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة، حيث رفع رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متفوقا بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وقال رومينيجه عقب المباراة :"أود تهنئة الفريق ومديره الفني هانزي فليك والجهاز الفني المعاون له، على التتويج بلقب الدوري الألماني. لا شك أنه موسم شهد ظروفا خاصة لم يتمناها أحد."



وجاء تتويج بايرن ميونخ هذا الموسم رغم تذبذب نتائجه في وقت سابق من الموسم الجاري، قبل رحيل نيكو كوفاتش عن منصب المدير الفني وإسناد المهمة لهانزي فليك الذي حقق صحوة مع الفريق وقاده للتتويج باللقب عن جدارة، ليكون اللقب الأول في مسيرة فليك كمدير فني.

Advertisements

كذلك توقفت منافسات البوندسليجا طوال شهرين قبل أن تستأنف في 16 مايو الماضي، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد جرى إقامة جميع المباريات بدون جمهور منذ استئناف المسابقة لتفادي انتشار العدوى.

وأضاف رومينيجه :"رغم هذه الظروف الصعبة، قدم هانزي فليك وجهازه المعاون والفريق، عروض رائعة في النصف الثاني من الموسم، ليس فقط من حيث الانتصارات والنقاط والأهداف العديدة، لكن أيضا من حيث الأداء."

وتابع :"كنا نتطلع إلى منح جماهيرنا الألقاب وإمتاعهم باللعب الهجومي، وقد نجحنا في ذلك. وتوج بايرن عن جدارة بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي."