محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الثلاثاء:
مرتضى منصور: أوافق على منح الدوري للأهلي.. والشيشيني استقال بسبب كورونا
وفاة إداري بـ "اتحاد الرماية" بفيروس كورونا.. واللجنة الأولمبية تنعيه
فرج عامر: عودة الرياضة "قرار دولة".. والأندية بدون نشاط جثث هامدة
أبو ريدة: قرار شوبير لم يفاجئني
السعيد يتحدث عن انتقال فتحي وإكرامي لبيراميدز.. ورسالة لعاشور
فاروق جعفر ينتقد قرار استكمال الدوري.. ويؤكد: مرتضى "حدوتة" كبيرة في تاريخ الزمالك
أكرم توفيق: نحتاج لشهر ونصف لاستئناف الدوري
رئيس طنطا يكشف 5 أسئلة سيوجهها خلال اجتماع اتحاد الكرة بالأندية بخصوص عودة الدوري
عبدالله السعيد: أفضل بدء موسم جديد لهذا السبب
الإنتاج الحربي يكشف موقفه من استئناف الدوري
المقاصة: "نطالب الدولة بدعم الأندية.. الجنايني فاجأنا.. واستكمال الدوري صعب"
بلا مشجعين ولا للمصافحة والبصق.. مشاهد جديدة تحكم الدوري الإنجليزي
مدافع أرسنال: انتقالي إلى بوندسليجا مثير للاهتمام
مصدر يكشف لمصراوي كواليس جلسة اتحاد الكرة
الحكومة البرتغالية تؤكد توفر الشروط الصحية لاستضافة دوري الأبطال
الأهلي يرد على محامي آل الشيخ.. ويغلق الملف نهائيا
بايرن ميونخ يتوج بالدوري الألماني للعام الثامن على التوالي
حسين السيد يعود لتدريبات الصفاقسي بعد نهاية معسكر سوسة
تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأهلي و5 أندية
بالفيديو.. مرموش يشارك.. وفولفسبورج يخسر بثلاثية بالبوندسليجا
صحيفة تونسية: المثلوثي تنازل للصفاقسي بسبب انتقاله الحر إلى الزمالك
كلوب يوجه رسالة لجماهير ليفربول قبل مواجهة ايفرتون
تقرير.. بسبب غياب أليسون.. السباق الأشرس في تاريخ قفاز بريميرليج الذهبي
برشلونة يهزم "عناد" ليجانيس ويعزز تصدره للدوري الإسباني
محمد دبش يوضح كيف جعلته عدم المشاركه مع ميدو "شبيه فان ديك
ندعم الدولة وهناك تساؤلات".. رئيس إنبي يكشف كواليس جلسة اتحاد الكرة وموقف الأهلي
وليد العطار يتحدث عن كواليس اجتماع اتحاد الكرة والأندية
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: هناك مقترح بعدم استخدام غرف تبديل الملابس
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. رأي السعيد في انتقال فتحي لبيراميدز.. ورد الأهلي على محامي تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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