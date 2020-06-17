مدرب بايرن ميونخ يتحدث عن أسباب التتويج بلقب الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

بدى هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني سعادة بالغة بعدما نجح الفريق في حسم تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخ المسابقة، مشيدا بالتعاون بين جميع عناصر الفريق.

وحسم بايرن ميونخ تتويجه باللقب بعدما تغلب على مضيفه فيردر بريمن 1 / صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة، حيث رفع رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متفوقا بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وجاء تتويج بايرن ميونخ هذا الموسم رغم تذبذب نتائجه في وقت سابق من الموسم الجاري، قبل رحيل نيكو كوفاتش عن منصب المدير الفني وإسناد المهمة لهانزي فليك الذي حقق صحوة مع الفريق وقاده للتتويج باللقب عن جدارة، ليكون اللقب الأول في مسيرة فليك كمدير فني.

وتجدر الإشارة إلى أن فليك كان مساعدا للمدير الفني يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني حين تم تتويجه بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتوقفت منافسات البوندسليجا طوال شهرين قبل أن تستأنف في 16 ايو الماضي، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد جرى إقامة جميع المباريات بدون جمهور منذ استئناف المسابقة لتفادي انتشار العدوى.

Advertisements

وأثنى فليك على أداء فريقه في الفترة الأخيرة، وصرح عقب مباراة اليوم قائلا :"لا يمكنك تحقيق النجاح وحدك أبدا، وإنما يمكننا النجاح معا. إنه أمر رائع أن أكون جزءا من ذلك."

وأضاف :"نحن فريق جيد. اللاعبون يتمتعون بقدرات هائلة والجهاز الفني للفريق يثق بهم."

وتتبقى لبايرن ميونخ مباراتان في الدوري قبل أن يواجه باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا في الرابع من يوليو المقبل.

كذلك لا يزال بايرن داخل إطار المنافسة بدوري أبطال أوروبا، ويحظى بفرصة قوية في التأهل لدور الثمانية عند استئناف منافسات المسابقة، وهو ما يعني أن الفرصة متاحة أمام بايرن لتكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، التي حققها في عام 2013 .

وقال فليك :"هذا هو بايرن ميونخ، دائما ما تكون أهدافه كبيرة. قطعنا الخطوة الأولى، ولا يزال أمامنا بطولة الكأس، وهي الهدف المقبل. أما دوري الأبطال، فلا يمكن التخطيط لها."