تقرير.. محطات حاسمة في مشوار بايرن ميونخ للفوز بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

رغم حسمه اللقب قبل مرحلتين من نهاية المسابقة، لم يكن طريق بايرن ميونخ نحو منصة التتويج بلقبه الثلاثين في بطولة الدوري الألماني سهلا مثلما كان عليه الحال في بعض السنوات الماضية التي أحرزه فيها اللقب.

وتوج بايرن بلقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي كما أنه اللقب رقم 29 له في تاريخ الدوري الألماني بنظامه الحالي (بوندسليجا) والـ30 في تاريخ بطولة الدوري الألماني بشكل عام.

ولم يكن طريق بايرن نحو اللقب هذا الموسم سهلا مثلما كانت عليه في بعض السنوات السبعة الماضية التي احتكر فيها اللقب أيضا.

وشهد الموسم الحالي بداية صعبة لبايرن في رحلة الدفاع عن اللقب ما أدى لتغيير الإدارة الفنية للفريق بإسناد المسؤولية للمدرب هانزي فليك بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش.

وبعدها لم يتوقف قطار بايرن رغم توقف المسابقة لمدة شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إضافة لخوض المباريات المتبقية في المسابقة بعد استئنافها منتصف الشهر الماضي بدون جماهير.

والسطور التالية توضح محطات مهمة وحاسمة في طريق بايرن نحو منصة التتويج باللقب المحلي هذا الموسم:

16 أغسطس 2019: افتتح بايرن رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة هيرتا برلين في ميونخ ، وفرض الفريق في تقدمه بهدفين نظيفين ليتعادل 2 / 2 . وقال كوفاتش المدير الفني للفريق وقتها : "لا يمكنن اللوم على الفريق... سيطرنا على مجريات اللعب في المباراة ولكننا افتقدنا هذا القدر البسيط من الحظ الذي نحتاجه".

الثالث من نوفمبر 2019: فسخ بايرن التعاقد مع كوفاتش بعد يوم واحد من الهزيمة المهينة 1 / 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث كانت تتويجا لعدة عروض ونتائج لم تنل إعجاب المشجعين وإدارة النادي.

وقرر مسؤولو النادي إسناد المهمة للمدرب المساعد هانزي فليك الذي انضم لطاقم العمل مع كوفاتش في صيف العام الماضي. وكان إسناد المهمة له بشكل مؤقت. وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن : "أتوقع الآن تطورا إيجابيا من لاعبينا وحافزا كبيرا لتحقيق أهدافنا لهذا الموسم".

التاسع من نوفمبر 2019 : سحق بايرن منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند 4 / صفر في أول مباراة للفريق بالبوندسليجا تحت قيادة فليك. وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن : سنستمر في الوةقت الحالي في التعامل مع هانزي. قدم عملا جيدا ونال ثقتنا".

وبعدها بوقت قصير ، أكد بايرن استمرار فليك مع الفريق حتى عطلة الشتاء.

21 ديسمبر 2019: تغلب بايرن على فولفسبورج 2 / صفر لينهي جولة الذهاب في المركز الثالث بجدول البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن لايبزج المتصدر الذي توج بطلا للشتاء وظل في صدارة جدول المسابقة حتى نهاية عطلة الشتاء.



وفي اليوم التالي لهذه المباراة ، أكد بايرن أن فليك سيظل مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم. وقال رومينيجه : "نحن في بايرن ، نشعر باقتناع شديد بما يقدمه هانزي فليك من عمل" في إشارة إلى تحسن وضع الفريق تحت قيادته وقبل الدخول في عطلة الشتاء.

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19 كانون ثان/يناير 2020 : أظهر بايرن حرصه وتصميمه على العودة بفوة لصدارة جدول البوندسليجا حيث سحق هيرتا برلين 4 / صفر.

فبراير 2020: حقق بايرن انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث مباريات خاضها بعد انتهاء عطلة الشتاء حيث تغلب على ماينز 3 / 1 وتصدر جدول المسابقة. وقال ديفيد ألابا مدافع الفريق : "نريد أن نكون في الصدارة مع نهاية الموسم".

29 فبراير 2020: سحق بايرن مضيفه هوفنهايم 6 / صفر في مباراة توقفت مرتين بسبب اللافتات التي رفعها مشجعو بايرن والتي تحمل بعض الإهانات لديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم. وانتهت المباراة وسط محاولات جادة من لاعبي الفريقين لإظهار تضامنهما مع هوب.

الثامن من مارس 2020: فاز بايرن على جاره البافاري أوجسبورج 2 / صفر في آخر مباراة للفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة تفشي وباء كورونا. وتوقفت المسابقة بعد خمسة أيام فقط من هذه المباراة.

وكان بايرن وقتها في صدارة جدول المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.

الثالث من أبريل 2020: منح بايرن المدرب فليك عقدا طويل المدة مع الفريق ليستمر في قيادة الفريق البافاري إلى 2023 مع تكليفه بإعادة بناء وهيكلة الفريق.

وقال فليك : "حددنا الاتجاه للسنوات المقبلة. أثق بأننا نستطيع تحقيق الكثير معا".

17 مايو 2020: استأنف البوندسليجا نشاطه بعد توقف دام لشهرين بسبب وباء كورونا. وعادت الحياة للمسابقة مع إقامة المباريات بدون جماهير ، وفاز بايرن على يونيون برلين 2 / صفر.

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد الفريق : "كنا حاضرين منذ البداية حتى وإن لم نقدم أفضل ما لدينا من أداء".

26 مايو 2020: تغلب بايرن على منافسه العنيد دورتموند 1 / صفر بفضل هدف رائع للاعب جوشوا كيميتش ليوسع الفريق الفارق مع دورتموند إلى سبع نقاط. وقال كيميتش : "كان أفضل هدف في مسيرتي الكروية. كان في غاية الأهمية".

16 ونيو 2020: لم يكن بايرن في أفضل مستوياته لكنه تغلب على مضيفه فيردر بريمن 1 / صفر بفضل الهدف الذي سجله البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ليكون الهدف رقم 31 للاعب في المسابقة هذا الموسم.

وكان هذا الهدف كافيا ليتوج بايرن باللقب ويضاعف محنة فيردر بريمن المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.