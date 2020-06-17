مرتضى منصور: أوافق على منح الدوري للأهلي.. والشيشيني استقال بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يمانع إعلان النادي الأهلي بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2019-2020، من أجل الصالح العام وحفاظاً على لاعبي الأهلي قبل الأندية الأخرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة المصرية باستكمال نشاط كرة القدم بالعودة للتدريبات بداية من 20 يونيو، واتاحة بدء المسابقات من يوم 25 من شهر يوليو ضمن اجراءات التعايش مع فيروس كورونا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه "أعلم كل تفاصيل ما حدث في جلسة اتحاد الكرة، إنبي موقفه مخزي للغاية، لقد رفض استكمال الدوري في وقت سابق وفي الجلسة وافق على الاستكمال، الأهلي موقفه واضح وصريح وهذا حقه بكل تأكيد، لو كنت مكانهم ولدي نفس ثقافتهم لكنت طالبت باستكمال الدوري".

واستمر "لكن موقف المقاصة ودجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري واضح وصريح وهو رفض استكمال الدوري، هناك سموحة دائما يكون عكس الاتحاد السكندري والزمالك ومع الأهلي، المقاولون العرب يريد الاستكمال وأيضا بيراميدز، اذاً هناك 5 أندية فقط من 18 يريدون استكمال الدوري، هل يعقل أن يتم تنفيذ مطلبهم".

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وتابع "سامي الشيشيني مدرب الزمالك ابلغني بأنه مستقيل من منصبه خوفاً وهذا حقه، قال لي أنه لا يريد المخاطرة بحياته، هناك مدربون أخرون سيفعلون ذلك، أيضا اللاعبون في كل الأندية لديهم تخوف، لو لاعب قال لي أنه لا يريد اللعب وهذا حقه ماذا سنفعل؟".

وأكمل "هناك مباريات أفريقية للأهلي والزمالك في سبتمبر وبالتالي الدوري سيتوقف من جديد وهناك 17 جولة متبقية بجانب أجندات دولية اذا في حال استكمال الدوري سوف ينتهي الموسم في نوفمبر ماذا سنفعل مع القيد، هل سنبدء موسم جديد في ديسمبر وبعد ذلك نفتح باب القيد من جديد في يناير".

وصرح "ما المانع من أن يتم إعلان الأهلي بطلاً للدوري بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري، مع إلغاء الهبوط وتصعيد 3 أندية من القسم الثاني وإلغاء الهبوط في كل الدرجات، وبداية موسم جديد في 25 أغسطس والتدريبات في 25 يوليو".

وشدد "موافقون على منح الأهلي لقب الدوري لا يوجد أي مانع لدينا من أجل الحفاظ على الجميع، لو لاعب في الاهلي أصيب بكورونا لن أسكت، بالطبع نؤيد قرار الدولة بشأن النشاط الرياضي لكن نتحدث عن دوري جديد وليس استكمال القديم

واختتم "الأهلي نادي عظيم ومن أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط، لم أقم في حياتي بتوجيه أي اساءة لجماهير الأهلي أو أعضاء الجمعية العمومية أو تاريخ النادي الأهلي".