كاف يعلن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وموعد الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد استكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، موضحا موقف الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل.

وقال أدامو في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "استئناف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيكون في شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم تحديد المواعيد النهائية حتى الآن".

وأضاف "نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون في الكاميرون على ملعب جابوما، أما نهائي الكونفدرالية سيكون في الرباط بدولة المغرب".

وأكمل: "لن يُحدد بعد القرار النهائي بشأن الحضور الجماهيري، وأعتقد أن كاف سيمنح حرية للاتحادات المحلية لكي يقرروا ذلك وفقا للظروف الراهنة، وسيكون هناك إجراءات طبية صارمة عند استكمال المباريات".

وتحدث أدامو عن مصير الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل قائلا: "الأمور تختلف من دولة إلى أخرى، خاصةً أن الدوري قد يتم إلغائه في بعض الدول أو يمتد لفترة أطول".

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وأكمل: "القرار في هذه الحالة يعود إلى الاتحادات المحلية لكل دولة، هي التي ستحدد ممثليها في النسخة المقبلة من البطولات الإفريقية بدوري الأبطال أو الكونفدرالية، وليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأوضح: "الاتحاد الأفريقي ليس له دخل بالبطولات المحلية، فكل اتحاد محلي له الحق مع حكومته أن يقرر مصير بطولات الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء".

وواصل: "هناك تصور كامل لاستكمال مباريات تصفيات أمم أفريقيا في حال فتح المجال الجوي والمطارات في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل بداية أمم أفريقيا في شهر يناير 2021".

وأتم مسؤول كاف قائلا: "بطولة أمم أفريقيا ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 10 يناير حتى 8 فبراير 2021، وسيتم تحديد باقي مباريات تصفيات أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلي".

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.